"Укроборонпром" выполнил 99% контрактов в рамках ГОЗ на 2020 год: 3950 единиц техники переданы заказчикам. ИНФОГРАФИКА
Об этом сообщил директор по активам концерна Мустафа Найем, передает Цензор.НЕТ.
"Несмотря на задержку в финансировании более чем на 3 месяца, позднюю контрактацию предприятий, которая началась только во втором квартале текущего года, а также ограничения, связанные с пандемией коронавируса и карантинными мероприятиями, на конец года ожидается 100% выполнения плана по государственному оборонному заказу", - написал Найем.
Он сообщил, что до конца 2020 года ожидается заключение государственных контрактов с Минобороны еще на 6,5 млрд грн со сроками их выполнения в 2021 году.
Найем также указал, что в этом году предприятия "Укроборонпрома" выполняют 36% от общего объема гособоронзаказа. Остальные потребности заказчиков возложены на спецэкспортеров - 10%, и частных производителей - 54%.