В отсутствие Кернеса сессии Харьковского горсовета будет вести секретарь предыдущего созыва Новак

Харьковский горсовет VIII созыва избрал Александра Новака председательствующим, который будет вести сессию в отсутствие городского головы Геннадия Кернеса. Новак был секретарем горсовета предыдущих созывов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", Новака избрали по предложению депутатов от "Блока Кернеса - Успешный Харьков". "За" проголосовали 48 депутатов.

Глава Харьковской городской избирательной территориальной комиссии Ольга Мозговая поставила этот вопрос на голосование, ссылаясь на норму регламента, принятую депутатами предыдущего горсовета на последней сессии, которая предусматривает избрание председательствующего для ведения первой сессии, если городской голова отсутствует на ней по уважительным причинам.

Отмечается, что избранию председательствующего пыталась помешать часть депутатов. В частности, представитель ОПЗЖ Анатолий Родзинский утверждал, что Мозговая не имеет права ставить этот вопрос на голосование. Он также считал, что необходимо избирать для ведения сессии не председательствующего, а президиум. На некоторое время трибуна была заблокирована депутатами от разных политсил. Однако Мозговая все-таки поставила вопрос на голосование. Сначала он не набрал необходимое количество голосов. Часть депутатов заявили, что не успели зарегистрироваться. Мозговая поставила вопрос на голосование еще раз. "За" Новака проголосовали 48 депутатов.

Геннадий Кернес, который был переизбран городским головой Харькова на сессии отсутствует, поскольку находится на лечении в берлинской клинике "Шарите".

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Напомним, 4 ноября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия признала избранным городским головой нынешнего мэра Геннадия Кернеса, который набрал самое большое количество голосов избирателей, принявших участие в выборах. За него проголосовали 195 044 избирателей (60,34%).

Кернес не появлялся на публике с конца августа, когда у него диагностировали COVID-19 и двустороннее воспаление легких. В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали в Берлин на лечение в клинику "Шарите". 2 октября бизнесмен и друг Кернеса Павел Фукс сообщил, что Кернес получил отрицательный тест на COVID-19.

5 ноября первый заместитель городского головы Харькова Игорь Терехов пообещал, что Кернес вернется в город до 20 декабря и лично проведет сессию нового горсовета.

"До 20 декабря Геннадий Адольфович Кернес будет в Харькове. Он проведет сессию. Других сценариев мы не рассматриваем и их быть не может", - сказал Терехов.

2 декабря на сессии горсовета VII созыва депутаты большинством голосов внесли изменения в регламенты, которые позволяют провести первую сессию нового созыва без участия городского головы.

Мэрия Харькова уже несколько раз опровергала слухи о смерти Кернеса.