Россия в Совете Европы пыталась обвинить Украину в "неонацизме", - посол Киева в СЕ Тарасюк

В Совете Европы Россия пыталась обвинить Украину в "неонацизме", но эта попытка была поддержана только одной делегацией - самой Россией.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил постоянный представитель Украины при Совете Европы Борис Тарасюк.

"Россия потерпела сокрушительное поражение в Совете Европы: попытка обвинить Украину в "неонацизме" была поддержана ... одной делегацией - самой Россией", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Совет Европейского Союза обнародовал решение продлить еще на год, до 23 июня 2021, санкции против России, введенные ЕС после оккупации Крыма.

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