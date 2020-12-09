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Россия в Совете Европы пыталась обвинить Украину в "неонацизме", - посол Киева в СЕ Тарасюк

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Россия в Совете Европы пыталась обвинить Украину в "неонацизме", - посол Киева в СЕ Тарасюк
В Совете Европы Россия пыталась обвинить Украину в "неонацизме", но эта попытка была поддержана только одной делегацией - самой Россией.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил постоянный представитель Украины при Совете Европы Борис Тарасюк.

"Россия потерпела сокрушительное поражение в Совете Европы: попытка обвинить Украину в "неонацизме" была поддержана ... одной делегацией - самой Россией", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Совет Европейского Союза обнародовал решение продлить еще на год, до 23 июня 2021, санкции против России, введенные ЕС после оккупации Крыма.

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Топ комментарии

  • wake up-UA
    Россия в Совете Европы пыталась обвинить Украину в "неонацизме", - посол Киева в СЕ Тарасюк - Цензор.НЕТ 259
  • Taras Klunyk
    Неонацисты это скорее русские, чем украинцы. Это же они рассказывают что украинской нации не существует, что нас придумал Ленин, и тому подобный бред
  • Alex Ziland
    Нееее, жиденько обосралась. Беги к своему хозяину Куйлу, постираешь его обосранные портки, на флакон стекломоя заработаешь. Росія в Раді Європи намагалася звинуватити Україну в "неонацизмі", - посол Києва у РЄ Тарасюк - Цензор.НЕТ 7792 Росія в Раді Європи намагалася звинуватити Україну в "неонацизмі", - посол Києва у РЄ Тарасюк - Цензор.НЕТ 7792 Росія в Раді Європи намагалася звинуватити Україну в "неонацизмі", - посол Києва у РЄ Тарасюк - Цензор.НЕТ 7792
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