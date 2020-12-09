В Дании гражданину РФ предъявили обвинение в шпионаже: передавал российской разведке информацию об энергетических технологиях
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Прокуратура Дании предъявила обвинения в шпионаже гражданину РФ, который живет в этой стране.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Обвиняемый находится под стражей с начала июля.
Данное лицо подозревается в передаче российской разведке информации, в частности, о датских энергетических технологиях. Считается, что он получал плату за предоставленную информацию.
Поводом для ареста, который состоялся в июле, послужило большое расследование в Полицейской разведывательной службы (PET).
Обвинение будет требовать, чтобы обвиняемый был приговорен к тюремному заключению и депортирован из Дании.
Как ожидается, дело россиянина будет вестись за закрытыми дверями.