В Дании гражданину РФ предъявили обвинение в шпионаже: передавал российской разведке информацию об энергетических технологиях

Прокуратура Дании предъявила обвинения в шпионаже гражданину РФ, который живет в этой стране.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Обвиняемый находится под стражей с начала июля.

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Данное лицо подозревается в передаче российской разведке информации, в частности, о датских энергетических технологиях. Считается, что он получал плату за предоставленную информацию.

Поводом для ареста, который состоялся в июле, послужило большое расследование в Полицейской разведывательной службы (PET).

Обвинение будет требовать, чтобы обвиняемый был приговорен к тюремному заключению и депортирован из Дании.

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Как ожидается, дело россиянина будет вестись за закрытыми дверями.