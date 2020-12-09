Комитет рекомендовал Раде усилить ответственность за совершение уголовных преступлений против журналистов

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде поддержать во втором чтении и в целом законопроект №3633 об усилении ответственности совершение уголовных преступлений против журналистов.

Соответствующее решение на заседании в среду поддержали 19 присутствующих членов комитета (четверо воздержались), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Отмечается, что целью данного законопроекта является усиление защиты журналистов, их близких родственников и членов их семей от применения угроз или насилия в связи с осуществлением журналистами законной профессиональной деятельности, а такжев случае воспрепятствования в ее осуществлении.

Указанный законопроект предлагает изложить в новой редакции часть четвертую статьи 345-1 Уголовного кодекса Украины (Угроза или насилие в отношении журналиста), которой предусмотреть уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок от 7 до 14 лет за угрозу убийством, насилием, уничтожением или повреждением имущества журналиста, его близким родственникам или членам семьи, умышленное причинение таким лицам побоев, легких, средней тяжести или тяжких телесных повреждений в связи с осуществлением этим журналистом законной профессиональной деятельности, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц или организованной группой.

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Также предлагается увеличить санкции в статье 171 Уголовного кодекса (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

Так, незаконное изъятие собранных, обработанных, подготовленных журналистом материалов и технических средств, которыми он пользуется в связи со своей профессиональной деятельностью, незаконный отказ в доступе журналиста к информации, незаконное запрет освещения отдельных тем, показа отдельных лиц, критики субъекта властных полномочий, а также любое другое умышленное препятствование осуществлению журналистом законной профессиональной деятельности сможет повлечь за собой штрафом от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан (8500-17000 грн) или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.

Влияние в любой форме на журналиста с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей или преследование журналиста в связи с его законной профессиональной деятельностью предлагается наказывать штрафом от тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (17000-34000 грн) или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до четырех лет. Эти же действия, если они совершены должностным лицом с использованием своего служебного положения или по предварительному сговору группой лиц, смогут повлечь за собой штрафом от двух тысяч до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (34000-51000 грн) или ограничением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Как сообщалось, 4 ноября Рада поддержала законопроект №3633 в первом чтении.

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