Украина четыре раза подавала списки на обмен по формуле "всех на всех": все процессы блокируются российской стороной, - Гармаш

Украина в одностороннем порядке выполнила договоренности, достигнутые на саммите "Нормандской четверки" в Париже 9 декабря 2019 года, сказал представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, журналист Сергей Гармаш.

Украина четыре раза передавала списки на обмен удерживаемыми лицами. Об этом сообщил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, журналист Сергей Гармаш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.



Он подчеркнул, что Украина в одностороннем порядке выполнила договоренности, достигнутые на саммите "Нормандской четверки" в Париже 9 декабря 2019 года.

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"Украина выполнила практически все обязательства, которые могла. В одностороннем порядке. Открыли новые контрольные пункты въезда/выезда, несмотря на карантин. Дали согласие на разминирование по 19 участкам, на разведение сил и средств на четырех новых участках. Были готовы имплементировать "формулу Штайнмайера" в закон об особом статусе [Донбасса]. Четыре раза передавали списки на обмен по формуле "всех на всех". К сожалению, почти все процессы блокируются российской стороной. И теперь РФ нужно отвечать перед остальными представителями "четверки", почему она это делает", – сказал Гармаш.



По его словам, можно констатировать, что поведение России спровоцировало консолидацию позиций Германии, Франции и Украины.



"Это вызывает резкое раздражение Кремля, чего он не скрывает в публичных заявлениях. Геополитическая конъюнктура сейчас может оцениваться как позитивная для Украины. Есть повод говорить об усилении санкций против России", – сказал представитель Украины на переговорах.

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