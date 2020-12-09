Янукович не имеет права присутствовать на суде по избранию ему меры пресечения за события на Майдане, это просто пиар, - прокурор Донской
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське Радіо", об этом заявил прокурор по делу Алексей Донской.
"Очередное заявление - это антиюриспруденция и попытки пропиариться при отсутствии юридических моментов. Требование видеоконференции - это попытка каким-либо образом на месяцы растянуть рассмотрение данного ходатайства. РФ в этом производстве не выполняет ни один из наших запросов о международно-правовой помощи. Начиная от подтверждения местонахождения Януковича в РФ, заканчивая проведением любых процессуальных действий", - подчеркнул прокурор.
Донской добавил, что согласной той процедуре, в рамках которой внесено это ходатайство, подозреваемый не является участником этого процесса.
"Если он появится через видеоконференцию, мы будем ставить вопрос о рассмотрении по другой процедуре", - добавил Донской.
Напомним, ранее Цензор.НЕТ сообщал, что беглый президент Виктор Янукович хочет персонально участвовать в судебном заседании, где ему будут избирать меру пресечения за события на Майдане.