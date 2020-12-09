Янукович не имеет права присутствовать на суде по избранию ему меры пресечения за события на Майдане, это просто пиар, - прокурор Донской

По процедуре беглый экс-президент Виктор Янукович не имеет права присутствовать на судебном заседании относительно его ареста, это просто пиар.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське Радіо", об этом заявил прокурор по делу Алексей Донской.

"Очередное заявление - это антиюриспруденция и попытки пропиариться при отсутствии юридических моментов. Требование видеоконференции - это попытка каким-либо образом на месяцы растянуть рассмотрение данного ходатайства. РФ в этом производстве не выполняет ни один из наших запросов о международно-правовой помощи. Начиная от подтверждения местонахождения Януковича в РФ, заканчивая проведением любых процессуальных действий", - подчеркнул прокурор.

Донской добавил, что согласной той процедуре, в рамках которой внесено это ходатайство, подозреваемый не является участником этого процесса.

"Если он появится через видеоконференцию, мы будем ставить вопрос о рассмотрении по другой процедуре", - добавил Донской.

Напомним, ранее Цензор.НЕТ сообщал, что беглый президент Виктор Янукович хочет персонально участвовать в судебном заседании, где ему будут избирать меру пресечения за события на Майдане.

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