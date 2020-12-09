Еврокомиссия выплатила Украине 600 млн евро макрофинансовой помощи

Европейская комиссия от имени Европейского Союза выплатила Украине 600 миллионов евро в рамках программы макрофинансовой помощи, связанной с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба ЕК, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Комментируя выплату, исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сказал: "Украина по-прежнему занимает важное место в европейской повестке дня. Это наша соседняя страна, и она принадлежит Европе. Мы привержены предлагать политическую, финансовую и техническую поддержку, особенно в это время кризиса, в качестве ответа на пандемию COVID-19 и преодоления социальных и экономических последствий".

По его словам, это - первый транш чрезвычайной макрофинансовой помощи в размере 600 миллионов евро, который "подтверждает солидарность ЕС с Украиной и наше постоянное тесное сотрудничество".

"Я желаю правительству Украины в 2021 год выполнить свою программу реформ, чтобы улучшить уровень жизни, продолжить борьбу с коррупцией и приблизить Украину к ЕС", - подчеркнул вице-президент ЕК.

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