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Песков о резолюции ООН по милитаризации оккупированного РФ Крыма: Это наша суверенная территория, вольны делать, что хотим

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Песков о резолюции ООН по милитаризации оккупированного РФ Крыма: Это наша суверенная территория, вольны делать, что хотим
Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков считает, что Россия "вправе делать все необходимое для своей безопасности".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, так он прокомментировал журналистам в среду новую резолюцию Генассамблеи ООН по милитаризации Крымского полуострова, которую приняли 7 декабря.

"В данном случае речь идет о суверенной территории России, на которой Россия в рамках международного права и международных обязательств вольна делать все, что необходимо для обеспечения собственной безопасности", – цитирует Пескова агентство "Интерфакс".

Против резолюции проголосовали 17 стран, в том числе Россия. "За" принятие документа высказались 63 страны, еще 62 – воздержались.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал новую резолюцию ООН по милитаризации Крыма – еще одним элементом правового давления на Россию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В резолюции ООН по Крыму появились новые пункты об угрозе международной безопасности и "Крымской платформе", - Николенко

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Топ комментарии

  • виталий пшеничко
    В рамках международного права и обязательств это территория Украины,но это ж кацап так что к разуму взывать бесполезно оно понимает только силу
  • Tema9
    В рамках міжнародного права Крим не вважається територією Росососсісії.
  • violator
    не ваша а ворованная Песков о резолюции ООН по милитаризации оккупированного РФ Крыма: Это наша суверенная территория, вольны делать, что хотим - Цензор.НЕТ 757
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