Украина получит от Европейского инвестбанка 640 млн евро на дороги и закупку транспорта, - Шмыгаль

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и правительство Украины заключили кредитные соглашения на общую сумму EUR640 млн для реализации приоритетных проектов в области инфраструктуры и транспорта.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"640 млн евро предоставит Украине Европейский инвестиционный банк на развитие инфраструктуры и транспорта. Эти средства помогут Украине развивать экономику и устойчивое общество, в частности в восточных областях страны.

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Подписали сегодня с ЕИБ три соответствующих кредитных соглашения:



📌 340 млн евро для восстановления инфраструктуры и улучшения условий жизни и ведения бизнеса в пострадавших от военного конфликта регионах на востоке Украины.

📌 200 млн евро для улучшения качества и надежности общественного транспорта в почти 20 городах Украины.

📌 100 млн евро для модернизации 183 км автомобильных дорог в Луганской области", - рассказал Шмыгаль.