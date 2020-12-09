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Украина получит от Европейского инвестбанка 640 млн евро на дороги и закупку транспорта, - Шмыгаль

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Украина получит от Европейского инвестбанка 640 млн евро на дороги и закупку транспорта, - Шмыгаль
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и правительство Украины заключили кредитные соглашения на общую сумму EUR640 млн для реализации приоритетных проектов в области инфраструктуры и транспорта.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"640 млн евро предоставит Украине Европейский инвестиционный банк на развитие инфраструктуры и транспорта. Эти средства помогут Украине развивать экономику и устойчивое общество, в частности в восточных областях страны.

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Подписали сегодня с ЕИБ три соответствующих кредитных соглашения:

📌 340 млн евро для восстановления инфраструктуры и улучшения условий жизни и ведения бизнеса в пострадавших от военного конфликта регионах на востоке Украины.
📌 200 млн евро для улучшения качества и надежности общественного транспорта в почти 20 городах Украины.
📌 100 млн евро для модернизации 183 км автомобильных дорог в Луганской области", - рассказал Шмыгаль.

Украина получит от Европейского инвестбанка 640 млн евро на дороги и закупку транспорта, - Шмыгаль 01

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Топ комментарии

  • Герхард
    Европейская комиссия от имени Европейского Союза выплатила Украине 600 миллионов евро в рамках программы макрофинансовой помощи, связанной с пандемией коронавируса.Источник: https://censor.net/ru/n3235894

    Т.е. Шмыгаль откровенно врет. Опять ЗЕлень деньги на борьбу с Ковидом пилит на дорогах.
  • ALEX SUROVV
    Читаем внимательно, почти 500млн Евро из етого КРЕДИТА пойдет на восстановление Луганды. Тоесть на финансирование Жопоблока Ахметова и сепаратистов. А украинцам повысят тарифы на електроенергию и газ чтобы отдать етот кредит. Вот и вся економика.
  • ALEX SUROVV
    ЦЕНЗОР, не обманывайте людей. Ето не безвозмездная помощь от Европы , а КРЕДИТ, на финансирование сепаратистов за счет украинцев.
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