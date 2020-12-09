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Мужчину насмерть придавило бетонной плитой в Днепре, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

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В городе Днепр на мужчину упала бетонная плита, в результате чего он умер.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"9 декабря в 10:55 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на улице Паторжинского в городе Днепр на мужчину упала бетонная плита.

Прибыв к месту вызова, спасатели под бетонной плитой обнаружили мужчину без признаков жизни", - сказано в сообщении.

Мужчину насмерть придавило бетонной плитой в Днепре, - ГСЧС 01

Также сообщается, что с помощью гидравлического инструмента спасатели достали тело мужчины и передали работникам Нацполиции.

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К проведению работ от ГСЧС привлекалось 6 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Мужчину насмерть придавило бетонной плитой в Днепре, - ГСЧС 02
Фото: сайт ГСЧС

Детали происшествия устанавливают правоохранительные органы.

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Топ комментарии

  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Редакторе??Чому г.Днепр,а не Днипро(рос.) ???
  • Підлога Маккартні
    чо зеля с адреем елдаком по заброшкам не лазят ? Чоловіка насмерть придавило бетонною плитою в Дніпрі, - ДСНС - Цензор.НЕТ 2604
  • Василий Граздич c663f241
    а я ВАЩЕ понял что в речке ПРИДАВИЛО , а не в городе (((((
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