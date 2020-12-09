Мужчину насмерть придавило бетонной плитой в Днепре, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
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В городе Днепр на мужчину упала бетонная плита, в результате чего он умер.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"9 декабря в 10:55 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на улице Паторжинского в городе Днепр на мужчину упала бетонная плита.
Прибыв к месту вызова, спасатели под бетонной плитой обнаружили мужчину без признаков жизни", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что с помощью гидравлического инструмента спасатели достали тело мужчины и передали работникам Нацполиции.
К проведению работ от ГСЧС привлекалось 6 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Детали происшествия устанавливают правоохранительные органы.