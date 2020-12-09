Аналитик Истребин о статистике Минздрава по COVID-19: Степанов хвастается случаями выздоровления, которые произошли в апреле. Это просто п##дец. ТАБЛИЦА

Глава Минздрава Максим Степанов рассказывает о случаях по дате внесения в базу, а не по реальной дате, когда событие произошло. То есть в статистику за декабрь, которую озвучивает министр, входят случаи выздоровления пациентов за август или даже апрель. Понимаете весь п##дец в статистике, если в декабре вносят 953 случая выздоровления, которые произошли еще в августе.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал аналитик Евгений Истребин, передает Цензор.НЕТ.

"Какой министр, такая и статистика.

За период 1-7 декабря в систему были внесены 87 635 новых случаев.

Причем из них :

1514 имеют дату наступления события в октябре,

236 - в сентябре,

105 - в августе

14 - в июле

4 - в июне.

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Летальных 1-7 декабря были внесены 1380, из них

717 - декабрь

587 - ноябрь

68 - октябрь

7 - сентябрь

1 - август.

В "лидерах" традиционно Киев. Из 10580 новых случаев

790 - октябрь

81 - сентябрь

20 - август

3 случая за июль.

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Аналогичная ситуация в Днепропетровской области, Черкасской и Сумской.

По выздоровлениям, которыми так любит хвастаться Степанов.

За 1-7 декабря было внесено в систему 81392, из них

28833 это декабрьские

35166 - ноябрьские

13583 - выздоровления которые были в октябре

2648 в сентябре

953 в августе

178 в июле

12 в июне

3 в мае

16 в апреле.

Степанов, ты просто гений....хвастаться случаями выздоровления которые произошли в апреле, мае, июне, июле, августе, сентябре....это просто п##дец !!!!

Я не могу выложить целиком файлы, т.к. они огромных размеров. Вот выложу верхние куски.

Напоминаю что Степанов рассказывает о случаях по дате внесения в базу, а я пишу о случаях привязанных к дате события.

Понимаете весь п##дец в статистике, если в декабре вносят 953 случая выздоровления, которые произошли еще в августе. А Степанов такой вообще дурака включает, и начинает по ушам чесать, что у нас выздоровления начали расти. Идиот, выздоровления уже давно произошли, просто ты, рукажоп, который вместо работы, бегаешь по телеэфирам и ездишь по ушам одну и ту же херню.

Кстати, а где 75 тыс. ПЦР тестов, которые ты обещал до конца года?" - заявил Истребин.











