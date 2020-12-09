Аналитик Истребин о статистике Минздрава по COVID-19: Степанов хвастается случаями выздоровления, которые произошли в апреле. Это просто п##дец. ТАБЛИЦА
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал аналитик Евгений Истребин, передает Цензор.НЕТ.
"Какой министр, такая и статистика.
За период 1-7 декабря в систему были внесены 87 635 новых случаев.
Причем из них :
1514 имеют дату наступления события в октябре,
236 - в сентябре,
105 - в августе
14 - в июле
4 - в июне.
Летальных 1-7 декабря были внесены 1380, из них
717 - декабрь
587 - ноябрь
68 - октябрь
7 - сентябрь
1 - август.
В "лидерах" традиционно Киев. Из 10580 новых случаев
790 - октябрь
81 - сентябрь
20 - август
3 случая за июль.
Аналогичная ситуация в Днепропетровской области, Черкасской и Сумской.
По выздоровлениям, которыми так любит хвастаться Степанов.
За 1-7 декабря было внесено в систему 81392, из них
28833 это декабрьские
35166 - ноябрьские
13583 - выздоровления которые были в октябре
2648 в сентябре
953 в августе
178 в июле
12 в июне
3 в мае
16 в апреле.
Степанов, ты просто гений....хвастаться случаями выздоровления которые произошли в апреле, мае, июне, июле, августе, сентябре....это просто п##дец !!!!
Я не могу выложить целиком файлы, т.к. они огромных размеров. Вот выложу верхние куски.
Напоминаю что Степанов рассказывает о случаях по дате внесения в базу, а я пишу о случаях привязанных к дате события.
Понимаете весь п##дец в статистике, если в декабре вносят 953 случая выздоровления, которые произошли еще в августе. А Степанов такой вообще дурака включает, и начинает по ушам чесать, что у нас выздоровления начали расти. Идиот, выздоровления уже давно произошли, просто ты, рукажоп, который вместо работы, бегаешь по телеэфирам и ездишь по ушам одну и ту же херню.
Кстати, а где 75 тыс. ПЦР тестов, которые ты обещал до конца года?" - заявил Истребин.