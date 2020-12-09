НАБУ совместно с СБУ задержало двух человек при даче взятки в $25 тыс. главе Госгеокадастра Лещенко. ФОТОрепортаж

9 декабря 2020 НАБУ и ГУ БКОП СБУ под процессуальным руководством САП задержали "на горячем" двух человек, которые несколькими траншами предоставили 52 тыс. долл. США неправомерной выгоды председателю Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Роману Лещенко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Как отметили в ведомстве, предполагалось, что общая сумма неправомерной выгоды, которая предназначена за выдачу приказов о выделении земельных участков подставным лицам, составит 170 тыс. долл. США.

Среди задержанных - и.о. начальника одного из территориальных управлений Госгеокадастра и лицо-посредник в передаче неправомерной выгоды.

Действия лиц предварительно квалифицированы по ч.4 ст.369 ( "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу") УК Украины. Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении.

По данным следствия, первую часть неправомерной выгоды в размере 26,9 тыс. долл. США главе Госгеокадастра передали в ноябре 2020 года. Лица разоблачены 9 декабря 2020 г. во время передачи второго транша неправомерной выгоды в размере 25 тыс. долл. США.

"Следствие считает, что один из задержанных может быть связан с компаниями, которые предоставляют услуги Госгеокадастра на проведение работ по государственной инвентаризации земель на территориях многих областей Украины в 2020 году. Следовательно, нельзя исключать, что этот человек может повлиять на указанные процессы, поэтому НАБУ и САП примут все необходимые действия, чтобы предотвратить такое воздействие.

Расследование указанных фактов НАБУ осуществляет с сентября 2020 года", - сказано в сообщении.

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Вместе с тем в НАБУ подчеркнули, что согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.











Фото: пресс-служба НАБУ