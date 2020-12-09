Зеленский о выделении ЕС 600 млн евро помощи Украине: это жест солидарности и поддержки реформ
Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса Президента, передает Цензор.НЕТ.
"Я глубоко благодарен нашим партнерам в ЕС и лично Президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляен и исполнительному вице-президенту Валдису Домбровскису за их особый вклад и поддержку нашей страны в сложное время. Этот жест помощи является очередным проявлением солидарности европейских партнеров с Украиной и поддержки наших усилий по дальнейшему внедрению реформ", - сказал Зеленский.
Отмечается, что украинская власть настроена продолжать реформы с целью внедрения европейских стандартов во все сферы жизни, укрепления экономики и улучшения благосостояния украинцев.
Как сообщалось, Европейская комиссия от имени Европейского Союза выплатила Украине 600 миллионов евро в рамках программы макрофинансовой помощи, связанной с пандемией коронавируса.