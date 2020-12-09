Зеленский о выделении ЕС 600 млн евро помощи Украине: это жест солидарности и поддержки реформ

Президент Владимир Зеленский выразил благодарность Европейскому Союзу в связи с выплатой Украине первого транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро для преодоления последствий COVID-19.

Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса Президента, передает Цензор.НЕТ.

"Я глубоко благодарен нашим партнерам в ЕС и лично Президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляен и исполнительному вице-президенту Валдису Домбровскису за их особый вклад и поддержку нашей страны в сложное время. Этот жест помощи является очередным проявлением солидарности европейских партнеров с Украиной и поддержки наших усилий по дальнейшему внедрению реформ", - сказал Зеленский.

Отмечается, что украинская власть настроена продолжать реформы с целью внедрения европейских стандартов во все сферы жизни, укрепления экономики и улучшения благосостояния украинцев.

Как сообщалось, Европейская комиссия от имени Европейского Союза выплатила Украине 600 миллионов евро в рамках программы макрофинансовой помощи, связанной с пандемией коронавируса.

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