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Граждан Украины Фоменкова и Санпитера удалось вернуть на Родину после трех лет плена в Ираке, - ОП

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Граждан Украины Фоменкова и Санпитера удалось вернуть на Родину после трех лет плена в Ираке, - ОП
Фото: news.pn
Президент Украины Владимир Зеленский приветствует возвращение на Родину украинских граждан Евгения Фоменкова и Александра Санпитера, которых захватили и удерживали на территории Ирака с июля 2017 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства, возвращение "стало возможным благодаря совместной и последовательной работе Офиса Президента, Министерства иностранных дел и других государственных структур". Отмечается, что Зеленский "лично координировал процесс освобождения".

"Приветствую Александра и Евгения дома. Поздравляю их семьи - наконец они смогут встретить Рождество вместе. Хочу, чтобы каждый украинец знал: мы помним обо всех, кто незаконно содержится в других странах. И мы делаем все возможное, чтобы они быстрее вернулись на Родину. Украинское государство будет бороться за каждого своего гражданина, за каждого человека, попавшего в беду. Доказательством этого является возвращение наших моряков и политзаключенных и других украинцев, которые были задержаны за рубежом. Для меня человек - высшая ценность, мы всегда будем бороться за наших людей", - сказал президент.

Он также поблагодарил всех представителей государственной власти, которые включились в процесс освобождения Евгения Фоменкова и Александра Санпитера.

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Чиновники в своих речах вспоминали примеры успешного возвращения граждан Украины: пленников РФ, нацгвардейца Виталия Маркива, "беспрецедентную операцию по возвращению домой украинцев, которые застряли в других странах после отмены авиарейсов во время весеннего локдауна" и подобное.

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    зеля походу освободил очередных наркоторговцев, или людей замешанных в наркотрафике. Нормальный человек в Ирак не поедет. И тут я его не осуждаю. Ведь нынче сложно найти нормального диллера Граждан Украины Фоменкова и Санпитера удалось вернуть на Родину после трех лет плена в Ираке, - ОП - Цензор.НЕТ 4253
  • Вла
    ти би так переймався долею солдата Ярослава Журавля, який помирав у сіряку, поки ти, падло, жер устриць та пив колекційне вино на держдачі на Федотці..
  • Вася Шевченко f77d76ba
    Санпитера... точно наш? (сарказм)
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