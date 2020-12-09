600 млн евро макрофинансовой помощи выделены Украине под обязательство продолжать сотрудничество с МВФ, - Еврокомиссия

Транш макрофинансовой помощи ЕС в размере 600 млн евро был предоставлен после того, как Украина возобновила обязательства продолжить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ), указано в релизе Еврокомиссии в среду.

"Его предоставлению предшествовало возобновление обязательств Украины продолжать сотрудничество в рамках программы МВФ на протяжении последних недель и преданность политической программе, согласованной с ЕС", - указала ЕК в релизе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом выплата второго транша будет обусловлена выполнением восьми шагов в сферах управления государственными финансами, улучшения бизнес-климата и управления госпредприятиями, как это предусмотрено Меморандумом о взаимопонимании, добавили в ЕК.

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