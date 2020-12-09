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Кабмин введет локдаун с 8 по 24 января 2021 года, - Шмыгаль

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Кабмин введет локдаун с 8 по 24 января 2021 года, - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что локдаун в Украине введут 8 января и он будет действовать по 24 января (включительно) 2021 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня мы примем решения о дополнительных ограничениях в следующем году… Было принято решение, что с 8 по 24 января включительно в Украине будут усилены карантинные ограничения. Назовем их – "Зимнее каникулы ради безопасности", - сказал Шмыгаль на заседании правительства в среду.

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Топ комментарии

  • Oljik
    Локдаун узгоджено з графіком гастролей Кварталу-95.))
  • Tania Shevchenko c2fcd63d
    вони не самі прийшли, ти один з тих , хто їх привів, тепер не поради давай, а жери своє зелене лайно! Кабмін запровадить локдаун з 8 до 24 січня 2021 року, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6053
  • Порохобандерівець
    Щоб корпоративи ;Квартал-95; пройшли.
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