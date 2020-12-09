Кабмин введет локдаун с 8 по 24 января 2021 года, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что локдаун в Украине введут 8 января и он будет действовать по 24 января (включительно) 2021 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня мы примем решения о дополнительных ограничениях в следующем году… Было принято решение, что с 8 по 24 января включительно в Украине будут усилены карантинные ограничения. Назовем их – "Зимнее каникулы ради безопасности", - сказал Шмыгаль на заседании правительства в среду.

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