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Компенсации предпринимателям за ужесточение карантина выплатят до конца года, - Шмыгаль

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Компенсации предпринимателям за ужесточение карантина выплатят до конца года, - Шмыгаль
Кабинет Министров примет решение о компенсации предпринимателям за потери в связи с ужесточением карантинных мер. Выплаты планируется провести до конца 2020 года.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседании правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Шмыгаль напомнил, что соответствующие законы, принятые Верховной радой, уже подписаны президентом и вступают в силу.

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"Президент Украины Владимир Зеленский уже подписал законы, которые предусматривают значительную поддержку бизнеса и людей на период усиленного карантина. Это пакет поддержки на более чем 12 млрд гривен", - сказал он.

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Топ комментарии

  • Владимир Николенко 123e1460
    в нормальных странах 30 лет не выбирают бандитов и предателей
  • Sophia-Maria Duglass
    От налогов бы освободили , как во всех нормальных странах делают
    А то выдадут 2 гривны, а заберут в бюджет 4 гривны. И предприниматели ещё будут должны
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Працівник приватного підприємства,то барига???
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