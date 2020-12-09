С начала года Нацполиция направила в суд более 2,8 тыс. дел по коррупционным правонарушениям, - Цуцкиридзе

Следователи Нацполиции "показали динамику роста числа расследованных производств по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом".

Об этом заместитель председателя Национальной полиции - начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе сообщил в ходе V Международной научно-практической конференции "Реализация государственной антикоррупционной политики в международном измерении", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Управление коммуникации НПУ.

В частности, согласно данным Единого реестра досудебных расследований, следователи Национальной полиции Украины за 10 месяцев 2020 года закончили досудебное расследование 2836 уголовных коррупционных правонарушений (в 2019 году - 2424). Всего в суд с обвинительными актами уже направлены уголовные производства относительно 2850 таких преступлений (против 2410 в 2019 году). 1499 уголовных коррупционных правонарушений являются тяжкими и особо тяжкими (в 2019 году таких было 1276).

"Данные показатели свидетельствуют, прежде всего, о стремительной динамике преступности в данной сфере. Это дает основания утверждать о необходимости усиления нормативно-правового регулирования соответствующей сферы социальных отношений, а также означает необходимость мобилизации сил органов охраны правопорядка в данном направлении", - подчеркнул заместитель председателя Национальной полиции Украины.

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