Кабмин решил провести Всеукраинскую перепись населения в 2023 году

Кабинет Министров установил срок проведения Всеукраинской переписи населения в 2023 году. Документ подготовила Государственная служба статистики.

Распоряжение правительства принято на заседание 9 декабря, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Согласиться с предложением Государственной службы статистики относительно проведения в 2023 году Всеукраинской переписи населения", - говорится в документе.

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По предварительным расчетам, на выполнение комплекса работ, связанных с завершением подготовительных работ к Всеукраинской переписи населения, ее проведением, обработкой, обобщением и распространением ее результатов, в 2020-2023 годах необходимо 7,260 млрд грн. Из этих расходов около 70% составляет заработная плата временного переписного персонала и начисления на нее. Для подготовки и проведения переписи населения предполагается привлечь свыше 98 тысяч временных работников.

Как отмечается в пояснительной записке к распоряжению, в Украине последний Всеукраинская перепись населения прошла в 2001 году. За это время в стране произошли значительные экономические, демографические и миграционные процессы, которые существенно повлияли на количественный и качественный состав населения.