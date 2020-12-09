Структурных реформ в ВСУ пока что нет, за лозунгами о "стандартах НАТО" ничего не стоит, - Бутусов

Проблема Украины заключается не в отсутствии финансирования оборонного сектора, а в отсутствии планирования.

Об этом в эфире "Радио НВ" заявил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"К сожалению, если говорить о структурных и профессиональных реформах, пока что в армии этого нет. Вместо реальных изменений руководители размахивают исключительно политическими лозунгами вроде "стандартов НАТО". Когда-то кричали "Слава КПСС", а сейчас "стандарты НАТО". За этими стандартами, к сожалению, не стоят никакие структурные изменения. Устав и организация службы в армии, к сожалению, остаются на нормативных документах 1970-х гг. XX века", - отметил журналист.

По словам Бутусова, проблема Украины всегда была не в отсутствии финансирования оборонного сектора.

"Нашой проблемой основной остается планирование. У нас отстутствует планирование и из-за этого у нас нет длительных инвестиций в оборонную промышленность, нет прозрачного военного бюджета, нет системного развития. Например, последние изменения в гособоронзаказ этого года были внесены в конце ноября этого года. То есть на протяжении года гособоронзаказ, он был принят в мае, еще его несколько раз меняли и последний раз вообще перед концом года. Это яркий пример полного хаоса и беспорядка", - подчеркнул главред Цензор.НЕТ.

Журналист отметил, что в первую очередь руководство страны должно понять, что развитие возможно только, если развиваются институции.

"Если решает не личное субъективное видение того или иного человека, а решают программы, профессиональные подходы и анализ. Для этого не нужно создавать большие группы. В интернете есть оборонна доктрина Израиля, которую написал полковник Хаим Ласков, она есть в Википедии, ее можно посмотреть. На этом основании строилась вся доктрина Израильского качественного преимущества над противниками. Многие документы оборонного планирования не являются секретными. Это только в Украине засекречивают собственную глупость, несостоятельность и непонимание, куда мы движемся. Откройте в интернете бюджет Минобороны США, там есть даже номенклатура, какие ракеты, для каких целей они покупают, в каком количестве, почему", - добавил Бутусов.

На вопрос, не боятся ли в США вражеской разведки, журналист сказал: "Для вражеской разведки имеет ценность не открытая информация или информация, которую можно легко получить, а та информация, которая раскрывает боеспособность. Настоящую боеспособность американцы прячут, а технические вещи о боеспособности ничего не говорят. Если вы кому-то скажете, сколько ракет вы купили, это не имеет особого значения. Имеет значение, умеете ли вы этими ракетами попадать в цель. Вот это действительно государственная тайна", - объяснил главред Цензор.НЕТ.

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