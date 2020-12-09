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Резниченко повторно возглавит Днепропетровскую ОГА: Кабмин согласовал назначение

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Резниченко повторно возглавит Днепропетровскую ОГА: Кабмин согласовал назначение
Кабинет Министров Украины согласовал назначение Валентина Резниченко главой Днепропетровской областных государственной администраций и увольнение прежних.

Соответствующий проект указа президента одобрен на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Резниченко возглавлял Днепропетровскую ОДА с марта 2015 по июнь 2019 года, ранее был главой Запорожской ОГА. Он был назначен сразу после увольнения олигарха Игоря Коломойского.

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Правительство также согласовало увольнение действующего главы ОГА Александра Бондаренко.

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  • Tesoro Malu
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  • Александр Васильевич 992d5c3f
    Самый успешный губернатор за всю историю независимой Украины снова на своём рабочем месте!!! Теперь бы председателя обл совета от "Пропозиции"! А то эти "новые рожи" достали своим слабоумием и жадностью.
  • Ан Мур
    Другий уряд Зеленського все перепробував, махнув на все рукою і тепер хоче відновити на посаді колишнього керівника Дніпропетровської області - Валентина Резніченка. Найуспішнішого в Україні голову ОДА часів президентства п'ятого президента України - Петра Порошенка.
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