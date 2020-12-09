Глава ФГИ Сенниченко о третьей попытке дать ему взятку: Если человек готов платить ежемесячно $200 тыс., представьте, сколько теряет бюджет на госпредпреятиях

Глава Фонда Госимущества Дмитрий Сенниченко, которому вчера в третий раз пытались дать взятку, прокмментировал данное событие, в очередной раз подчеркнув, что госпредприятия являются рассадником коррупции.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Прямо в мой день рождения, один очень хитрый господин решил сделать мне "подарок": сто тысяч долларов за трудоустройство на должность руководителя АО "Николаевоблэнерго"... Но и это еще не все. Чтобы я долго над предложением не раздумывал и угрызениями совести не мучился, господин пообещал ежемесячную ренту в 200 000 долларов. Некую долю из "теневой" прибыли предприятия. Ранее он уже работал на руководящей должности в "Николаевоблэнерго", видимо, хорошо знает, какими ресурсами сможет распоряжаться, если зайдет туда снова", - рассказал Сенниченко о деталях произошедшего, напомнив, что это была уже третья попытка подкупить его.

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По словам главы ФГИ, сегодняшний случай еще раз подтверждает, что коррупция выедает госпредприятия изнутри.

"Если коррумпированные чиновники готовы только по 200 000 ренты с "теневых" доходов платить, то представляете, сколько всего денег недополучает бюджет? Приватизация - вот надежное решение этой проблемы", - написал он.

Сенниченко также призвал депутатов Верховной Рады снять мораторий на аукционы Большой приватизации.