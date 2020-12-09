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Глава ФГИ Сенниченко о третьей попытке дать ему взятку: Если человек готов платить ежемесячно $200 тыс., представьте, сколько теряет бюджет на госпредпреятиях

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Глава ФГИ Сенниченко о третьей попытке дать ему взятку: Если человек готов платить ежемесячно $200 тыс., представьте, сколько теряет бюджет на госпредпреятиях
Глава Фонда Госимущества Дмитрий Сенниченко, которому вчера в третий раз пытались дать взятку, прокмментировал данное событие, в очередной раз подчеркнув, что госпредприятия являются рассадником коррупции.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Прямо в мой день рождения, один очень хитрый господин решил сделать мне "подарок": сто тысяч долларов за трудоустройство на должность руководителя АО "Николаевоблэнерго"... Но и это еще не все. Чтобы я долго над предложением не раздумывал и угрызениями совести не мучился, господин пообещал ежемесячную ренту в 200 000 долларов. Некую долю из "теневой" прибыли предприятия. Ранее он уже работал на руководящей должности в "Николаевоблэнерго", видимо, хорошо знает, какими ресурсами сможет распоряжаться, если зайдет туда снова", - рассказал Сенниченко о деталях произошедшего, напомнив, что это была уже третья попытка подкупить его.

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По словам главы ФГИ, сегодняшний случай еще раз подтверждает, что коррупция выедает госпредприятия изнутри.

"Если коррумпированные чиновники готовы только по 200 000 ренты с "теневых" доходов платить, то представляете, сколько всего денег недополучает бюджет? Приватизация - вот надежное решение этой проблемы", - написал он.

Сенниченко также призвал депутатов Верховной Рады снять мораторий на аукционы Большой приватизации.

Глава ФГИ Сенниченко о третьей попытке дать ему взятку: Если человек готов платить ежемесячно $200 тыс., представьте, сколько теряет бюджет на госпредпреятиях 01

Топ комментарии

  • Ярослав Волохов
    Я могу ответить. На таможне государство ежегодно теряет 4 миллиарда долларов. На госпредприятиях еще 4 миллиарда. И 4-6 миллиардов на более мелких дырах, которых набереться с пол десятка.
    Для того, чтобы понять, как много мы теряем, вот вам цифры. Военный корабль (корвет) тянет на пол миллиарда. Истребитель (F-15) 30-50 миллионов. То есть Украина настолько богата, что может за 2-3 года накопить на флот и еще за 2-3 на авиапарк.
    Но за все время независимости флот не получил ни одного корабля (за исключением катеров) а авиация ни одного истребителя. Зато берега рек и заповедники недалеко от больших городов буквально набиты дворцами чинуш и силовиков.
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Всі держконтори та держінспекціі ,це розплідники корупціі !!)))
  • Igor L
    Приватизація показала що новий власник нічого не вкладає в мережі а добиває їх до повного технічного виснаження і потім продає далі. Так було з Одесаобленерго, яку купив путін а тепер продав Ахметову! Приватизація це в наших умовах далеко не панацея.
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