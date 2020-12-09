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Телеканалы Медведчука NewsOne, 112 и ZIK активно рекламируют российскую "вакцину" от COVID-19. СКРИНШОТЫ

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На телеканалах пророссийского политика, кума президента РФ Виктора Медведчука NewsOne, 112 и ZIK активно рекламируют российскую "вакцину" от COVID-19 и ее возможное производство в Украине.

Цензор.НЕТ зафиксировал рекламу российской "вакцины" в эфирах телеканалов 9 декабря.

В частности, телеканалы транслируют поездку Медведчука в Москву, во время которой он договорился о передаче Украине технологии производства российской "вакцины" "Спутник V" .

Телеканалы Медведчука NewsOne, 112 и ZIK активно рекламируют российскую вакцину от COVID-19 01Телеканалы Медведчука NewsOne, 112 и ZIK активно рекламируют российскую вакцину от COVID-19 02

Как утверждает телеканал NewsOne, РФ теперь готова передать не только "вакцину", но и саму технологию производства и сырье для этого. Медведчук заявил, что взяться за производство российской "вакцины" в Украине якобы готова харьковская фармакологическая компания "Биолик".

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Как отмечает телеканал, для производства такой вакцины в Украине нужна только государственная регистрация.

Телеканалы Медведчука NewsOne, 112 и ZIK активно рекламируют российскую вакцину от COVID-19 03

Такую же информацию о российской "вакцине" распространяет и телеканал ZIK и "112 Украина".

Телеканалы Медведчука NewsOne, 112 и ZIK активно рекламируют российскую вакцину от COVID-19 04

"На сегодняшний день (российская вакцина "Спутник V". - Ред.) успешно прошла испытания на почти 19 тысячах добровольцах. Уже более 50 стран мира заявили о готовности закупить вакцину "Спутник V", - утверждают в сюжете телеканала ZIK.

Телеканалы Медведчука NewsOne, 112 и ZIK активно рекламируют российскую вакцину от COVID-19 05

Отметим, 9 декабря Турция решила отказаться от покупки российской "вакцины" против коронавируса, поскольку она не соответствует условиям проведения "надлежащих лабораторных исследований".

Напомним, 14 октября министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина не будет покупать российскую "вакцину" от Covid-19, поскольку она не прошла необходимую стадию клинических испытаний.

"В мире не существует подтверждений того, что вакцина, о которой говорят в Российской Федерации, прошла все фазы клинических испытаний, особенно третью. Мы знаем, что в мире есть много производителей вакцин - достаточно мощных компаний, которые только находятся на завершающей стадии клинических испытаний. Третья стадия (испытаний. - Ред) предусматривает большое количество людей, которые являются добровольцами. Сейчас даже нет предмета разговора для дискуссий - покупать или нет", - отметил Степанов.

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Предлагаю зебилов колоть этой вакцЫной. Они заслужили Телеканалы Медведчука NewsOne, 112 и ZIK активно рекламируют российскую "вакцину" от COVID-19 - Цензор.НЕТ 6661
  • Шимус
    Близкие к Медведчуку телеканалы - не враги, но ими пользуются "некоторые лица" для донесения искаженной информации, - Арестович (с) Скорость политической мимикрии просто запредельная. Вероятно уже завтра мы услышим, что российские оккупанты не враги.. Телеканалы Медведчука NewsOne, 112 и ZIK активно рекламируют российскую "вакцину" от COVID-19 - Цензор.НЕТ 988
  • Igor L
    Потрібно забрати ці телеканали у Медведчука, а самого Медведчука нарешті посадити! Це буде "план Б" по Донбасу!
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