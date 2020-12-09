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Порошенко предложил шаги для обеспечения мира на Донбассе: Привлечение США к "нормандскому формату", миротворцы ООН, санкционное давление на РФ

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Порошенко предложил шаги для обеспечения мира на Донбассе: Привлечение США к "нормандскому формату", миротворцы ООН, санкционное давление на РФ
Пятый президент, лидер "Европейской Солидарности" в годовщину встречи в "нормандском формате" в Париже предложил конкретные шаги на пути к обеспечению мира на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

По словам Порошенко, власть должна через восстановление реформ, соблюдение верховенства права, успех на антикоррупционном фронте и экономический рост укреплять устойчивость Украины против российского агрессора.

"Предлагаю такую ​​философию движения к миру на Донбассе на основе выполнения Минских договоренностей.

- Во-первых, возобновление работы над "дорожной картой" имплементации Минска, которая бы предусматривала четкую последовательность шагов на основе верификации со стороны ОБСЕ и соблюдения принципа "сначала безопасность".
- Во-вторых, закрытие границы и четкий график вывода российских оккупационных войск и вооружения из Донбасса.
- В-третьих, размещение "голубых касок" ООН по поддержанию мира на территории ОРДЛО по мандату Совета Безопасности ООН, который бы способствовал выполнению обязательств безопасности и созданию надлежащих условий для проведения местных выборов.
- В-четвертых, постоянное повышение санкционного давления на российского агрессора.
- В-пятых, укрепление украинской армии через усиление ее материально-финансового обеспечения и оживление сотрудничества с международными партнерами с целью получения высокотехнологичного летального оружия.
- В-шестых, активное участие американской стороны в переговорном процессе на донбасском треке, в том числе через ее привлечение к нормандскому формату после смены администрации в Белом доме", - отмечает пятый президент.

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Лидер "ЕС" подчеркнул, что через год на Банковой прошла эйфория от встречи в Париже.

"Стрелять не прекратили. Стрелять стали на так часто - это правда. Погибших меньше, и это хорошо. Но мир не наступил, и даже не приблизился", - сказал Порошенко.

"Я не грешу на Зеленского, потому что война - это преступление и ответственность Путина. Я хочу, чтобы власть из допущенных ошибок сделала выводы. Нормандский процесс, за разблокировку которого некоторые повесили себе медальку, - остановлен. Заморожен процесс освобождения украинских заложников. А Цемаха, который сбивал "Боинг"; беркутов, которые должны были назвать в суде заказчиков расстрела Майдана; наемников-вагнеровцев Путин уже получил. Украина взамен потеряла ключевых исполнителей и свидетелей преступлений российского руководства", - подчеркнул Порошенко и предостерегает, что шаткая пауза на Донбассе в любой момент может взорваться новой эскалацией.

"На дипломатическом фронте украинская власть практически свернула борьбу с Кремлем. Это дезориентирует наших международных партнеров", - добавил пятый президент.

Он отметил, что ключевым позитивом является активность проукраинских сил и настоящих патриотов, которые не позволили власти пересечь "красные линии".

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Топ комментарии

  • q4ma
    Зеленский тебе уже ввел. И еще введет неоднократно.
  • майкл бом 2c607f23
    Зебилы,когда зелю сметете как обещали....или это Порох должен за вас делать ...хотя с его деньгам лучше подождать, пока зелька вас крошки со стола сметать не научит)
  • Юра Сюзик
    Лулз. Сначала свиноочолый гетьман выкинул США и Британию из переговоров, отказавшись от "Женевскрго формата" в пользу прокремлевского "Нормандского формата", потом завел Украину в капкан "минского сговора", а теперь предлагает США легитимизировать кремлевские хотелки, выраженные в подписанных ним капитулянтских "Минск-1 и Минск-2". То есть США теперь должны выступить в роли статиста. ЛОЛ, напоминаю всем, что именно Петр Порошенко был тем, кто в свое время навязал Молдове современный аналог "Минска" - те самые "приднестровские соглашения", спущенные Порошенку (на тот момент - Секретарю РНБО) от кремлевских кураторов - Дмитрия Козака. И последствия для Молдовы тех соглашений печальны.
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