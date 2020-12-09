Супрун о ситуации с COVID-19: Улучшением считается стабильное уменьшение больных в течение длительного отрезка времени, а не скачки на выходных и рост госпитализаций в будни

Экс-руководитель Минздрава Ульяна Супрун считает заявления нынешнего главы ведомства Максима Степанова об улучшении ситуации с коронавирусом не соответствующими реальности.

Об этом Супрун написала в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня как обычно руководство Минздрава Украины выдало статистику за вчерашний день. "Победой" является то, что якобы выздоровели больше людей, чем обнаружено новых случаев. В то же время вчера умерли 276 человек - это рекордное количество с начала пандемии. Сразу возникает вопрос: почему отчитываются об улучшении ситуации, если увеличивается как и количество смертей, так и госпитализаций и реанимаций в больницы", - отмечает она.

По словам Супрун, все "победы МЗУ основаны на тестах", но "фактически ничего не изменилось в объемах тестирования (даже уменьшилось), а коэффициент позитивности (доли положительных тестов от общего количества), в отдельных случаях вырос".

"Сейчас система тестирования просто выявляет сколько может инфицированных людей (очевидно, что далеко не всех), а потом практически никто не отслеживает контакты инфицированного человека (то есть вирус бесконтрольно распространяется дальше), что делает тестирование неинформативным показателем для отслеживания тенденции заболеваемости и вообще для принятия каких-либо действий", - отмечает экс-глава Минздрава.

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Супрун подчеркивает - чтобы понять истинную ситуацию, следует обращать внимание на количество госпитализаций, пациентов в реанимации и количество смертей в результате COVID-19.

"Это очередное подтверждение того, что руководство Минздрава Украины акцентирует внимание только на выгодных показателях, а порой - цинично врет о реальном положении вещей. Это очень опасно. Ведь кроме мощной медицинской системы, жизненно важную роль в эффективном противодействии пандемии играют правда и доверие, которых в украинском сценарии абсолютно нет", - резюмирует она







