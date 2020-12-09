Полиция разоблачила более 14 тыс. коррупционных правонарушений в 2020 году

Сотрудники Национальной полиции в 2020 году обнаружили более 14 тыс. коррупционных правонарушений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт полиции.

Отмечается, что в настоящее время сообщено о подозрении 2821 служащему.

"В течение 10 месяцев на рассмотрение суда с обвинительным актом полицейские направили уголовные производства по 3180 криминальным коррупционным правонарушениям. Из них 176 были совершены в составе организованной группы и преступной организации. Сумма ущерба составляет более 2 миллиардов гривен. Сейчас обеспечено возмещение ущерба на сумму 774,5 миллиона гривен", - рассказали в полиции.

Отмечается, что больше всего уголовных коррупционных правонарушений, расследование которых уже закончено, совершенные в бюджетной сфере - 563.

Всего правоохранители закончили расследование по 1594 фактах коррупционных правонарушений по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, 193 - по ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК, 168 - по ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК и других.

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