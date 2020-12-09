В Британии зафиксировали первые два случая аллергии на вакцину от коронавируса

В Великобритании зафиксировали два случая аллергической реакции на вакцину от коронавируса разработки Pfizer. Регулятор призвал людей с сильной аллергией не вакцинироваться.

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Как пишет издание, в первые дни вакцинации были зафиксированы два случая аллергической реакции у сотрудников Национальной медицинской службы Британии. Но оба они в порядке и восстановление проходит хорошо.

Отмечается, что расследование случаев аллергической реакции будет еще продолжаться. В Pfizer и BioNTech также приветствовали исследование ситуации. Там отметили, что на стадии массового испытания вакцины также исключали из исследования людей с историей сильных аллергических реакций.

В связи с этим, британская Национальная медицинская служба призвала людей с историей сильных аллергических реакций в анамнезе не идти на вакцинацию от коронавируса.

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