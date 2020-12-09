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В Британии зафиксировали первые два случая аллергии на вакцину от коронавируса

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В Британии зафиксировали первые два случая аллергии на вакцину от коронавируса
В Великобритании зафиксировали два случая аллергической реакции на вакцину от коронавируса разработки Pfizer. Регулятор призвал людей с сильной аллергией не вакцинироваться.

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Как пишет издание, в первые дни вакцинации были зафиксированы два случая аллергической реакции у сотрудников Национальной медицинской службы Британии. Но оба они в порядке и восстановление проходит хорошо.

Отмечается, что расследование случаев аллергической реакции будет еще продолжаться. В Pfizer и BioNTech также приветствовали исследование ситуации. Там отметили, что на стадии массового испытания вакцины также исключали из исследования людей с историей сильных аллергических реакций.

В связи с этим, британская Национальная медицинская служба призвала людей с историей сильных аллергических реакций в анамнезе не идти на вакцинацию от коронавируса.

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Топ комментарии

  • Tania Shevchenko c2fcd63d
    аллергия какая-может быть анафилактический шок, а может обычная крапивница.
  • Ольга Панченко
    Сейчас инструкции на ВСЕ лекарства наводят ужас. Побочные действия опасней
    основного заболевания. Страхуются и на всякий случай перечисляют всё возможное и невозможное.
  • Сергей Кушнир 8b3077c9
    Аллергия - насморк. Купил препарат. Побочные эффекты: сонливость, боль в глазах, шум в ушах, нервозность, бессонница, судороги, сухость во рту, рвота, депрессия, гастрит, диарея, запор, мигрень, носовое кровотечение. Сижу, думаю - может, фиг с ним, с насморком…
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