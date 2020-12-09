С начала суток наемники РФ 6 раз нарушили режим прекращения огня, сбит вражеский квадрокоптер, - пресс-центр ОС

С начала текущих суток, 9 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксированы 6 нарушений наемниками РФ режима прекращения огня.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОС.

По украинским позициям возле Талаковки российско-оккупационные войска дважды открывали провокационный огонь из гранатометов различных систем. А вблизи Авдеевки - из автоматической станкового гранатомета. Для корректировки огня из АГС враг применил БПЛА типа "квадрокоптер" со стороны населенного пункта Минеральное. БПЛА противника после пересечения линии разграничения был сбит из стрелкового оружия.

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников в результате вражеских обстрелов нет.

Также, нашими воинами был выявлен факт инженерного оборудования позиций противником в сторону украинских подразделений в районе населенного пункта Водяное. У Луганского, для инженерного оборудования позиций с продвижением в сторону наших подразделений, вооруженные формирования РФ осуществили три подрыва с использованием зарядов разминирования.

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ИТОГИ ЗА ПРОШЕДШИЕ СУТКИ

За прошедшие сутки, 8 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил, зафиксирован один факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Так, неприцельные выстрелы из стрелкового оружия были зафиксированы вблизи Авдеевки. Эта огневая провокация противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли. Боевых потерь, в результате вражеских выстрелов не было.

За минувшие сутки представителями Национальной полиции из состава ОС выявлены 80 административных правонарушений. Подразделениями полиции сводных отрядов проверено 4 740 транспортных средств и 4 434 человека. Также были задержаны 4 человека, которых подозревают в причастности к вооруженным формированиям Российской Федерации и ее наемников.

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Через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыло 963 человека, в обратном направлении - 987 человек.