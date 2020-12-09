Качура "подсказал" Венедиктовой, что дело "Тедиса" имеет признаки коррупции

Народный депутат Украины Александр Качура считает, что дело табачного монополиста "Тедис-Украина" имеет не только политическую составляющую, но и признаки коррупции.

Об этом он написал в своем телеграм-канале Правда Качуры, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня (Генеральный прокурор, - ред.) Ирина Венедиктова отчиталась о результатах борьбы с коррупцией: под 300 миллионов гривен установлено убытков государству. Подсказываю. В кейсе АМКУ против Тедиса убыток государству - 3 миллиарда 400 миллионов. Тедис проиграл суд, но отказывается платить в госбюджет. Ведь явные признаки коррупции? Если вам так понятнее, уважаемые антикоррупционеры и прокуроры, то вы одним этим делом смогли бы увеличить свои показатели для отчётов в 10 раз", - написал Качура.

Напомним, рекордный штраф в 6,5 млрд грн на пятерых участников картельного сговора на табачном рынке был наложен в октябре 2019 года.

Четверо участников картеля – табачные компании PhilipMorris, BritishAmericanTobacco, ImperialTobacco и JapanTobacco, которые производят 90% сигарет, продающихся в Украине, уже оплатили штраф АМКУ по делу о картельномсговоре на общуюсумму 3,1 млрд грн.

Пятый участник картеля - табачный оптовик-монополист компания "Тедис-Украина" 25 ноября 2020 года проиграл суд по делу о штрафе АМКУ и обязана заплатить штраф 3,4 млрд грн за нарушение требований антимонопольного законодательства и участие в картельном сговоре, однако платить его не намерена.

26 ноября "Схемы" показали, как владелец компании "Тедис-Украина" Борис Кауфман приезжает на встречи в Офис Президента, Кабмин и министерство внутренних дел.

Ранее народный депутат Александр Качура уже обращался в Антимонопольный комитет и исполнительную службу с требованием обеспечить выполнение решения суда о взыскании с компании "Тедис-Украина" штрафа в сумме 3,4 млрд грн по решению суда.