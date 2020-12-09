Бутусов о Минобороны: вчера я был им срочно нужен, а сегодня нет никаких сообщений

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в течение суток не получил от Министерства обороны никакой информации о предоставлении должности и просит Раду заслушать его и министра обороны Андрея Тарана о ситуации в армии.

Об этом Бутусов сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"К сожалению, после вчерашнего срочного предложения принять меня на работу, после публикации моей программы Министерство обороны... перестало выходить на связь. Вчера я им был срочно нужен, а сегодня на фейсбук-странице МО о предоставлении мне должности нет никаких сообщений", - написал Бутусов.

Он отметил, что это "странное молчание" представляет министерство и его главу Андрея Тарана "в весьма скандальном виде".

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"Зачем же вы так экстренно приглашали человека на работу, если вы на самом деле никуда не спешите и даже не принимаете для беседы? Неужели для вас проблемы обороны страны - это просто дешевый пиар и игра слов?" - спрашивает Бутусов.

Журналист обратился к народным депутатам из оборонного комитета ВР.

"Прошу народных депутатов:

Обратиться к президенту и правительству срочно рассмотреть мою программу, реальную ситуацию в Минобороны, заслушать в Верховной Раде министра А.Тарана и дать публичную оценку его работе. Пригласить министра обороны А.Тарана и меня на комитет по обороне и нацбезопасности для доклада о реальных проблемах МО и программе решения проблем. Мы должны ответить оба перед народными депутатами. Поддержать мое назначение на пост, который позволит решить те проблемы в армии, о решении которых я многократно писал, и которые меня попросило решить Минобороны, предлагая работу", - написал Бутусов.

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Напомним, во вторник, 8 декабря, Министерство обороны предложило Юрию Бутусову занять одну из министерских позиций в направлениях вооружения или логистики. Бутусов согласился на предложение и опубликовал свою программу, первым пунктом в которой значится расследование провала спецопераций Минобороны, в том числе операции по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера".



