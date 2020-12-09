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Украинская ассоциация футбола подала в суд из-за отмененного матча со Швейцарией

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Украинская ассоциация футбола подала в суд из-за отмененного матча со Швейцарией
Украинская ассоциация футбола направила в Спортивный арбитражный суд Лозанны заявление на обжалование решения УЕФА, которым нашей стране засчитали техническое поражение из-за позитивных тестов на COVID-19 у футболистов.

Об этом сообщает пресс-служба УАФ, информирует Цензор.НЕТ.

На прошлой неделе Ассоциация получила от дисциплинарного органа УЕФА мотивировочную часть решения, согласно которому сборной Украины присуждено техническое поражение со счетом 0:3 в отмененном матче со Швейцарией.

"Позиция Украинской ассоциации футбола была однозначной еще до получения полного текста документа - мы будем обжаловать решение Апелляционного комитета УЕФА в Лозанне, ведь считаем, что не всем нашим аргументам была дана надлежащая оценка при рассмотрении дела", - отметил генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий.

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В УФА отметили, что апелляцию украинские адвокаты готовили с привлечением специалистов по спортивному праву из юридических компаний Испании и Швейцарии.

Напомним, матч Швейцария – Украина был отменен в связи с тем, что врач швейцарского кантона Люцерн поместил сборную Украины на карантин из-положительных тестов у трех игроков украинской команды.

Позже директор сборной Швейцарии по футболу Тами назвал "позором" решение отменить матч с Украиной из-за позитивных тестов на коронавирус.

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Новые тесты на COVID-19, которые футболистам сделали по возвращении в Украину, оказались негативными.

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Топ комментарии

  • Софія Гетьман
    Швейцарія заплатила УЄФА гроші, за перемогу... УЄФА це корупція
  • YU ST
    Українська асоціація футболу подала в суд через скасований матч зі Швейцарією - Цензор.НЕТ 5927
  • 18c49ed2
    Напомним, что решением суда была наказана не сборная, а именно ассоциация за ненадлежащую подготовку сборной к матчу.
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