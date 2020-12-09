Минобороны ждет Бутусова на собеседование и обещает ему "ликбез"

Кадровая служба Министерства обороны приглашает главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова на собеседование в четверг, 10 декабря.

Об этом сказано в сообщении на официальной странице Минобороны в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Кадровая служба Министерства обороны завтра, 10 декабря 2020, приглашает Юрия Бутусова для собеседования и ознакомления с перечнем имеющихся вакансий, которые могут быть предложены ему для трудоустройства", - сказано в сообщении.

В Минобороны заявили, что слова Бутусова о том, что после публичного предложения должности с ним никто не связался, не соответствуют действительности. "Ведь вчера было определено уполномоченное лицо и оставлен телефон для контакта в любое удобное для соискателя время", - утверждают в МО.

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Также в Минобороны сообщили, что ознакомились с программой, которую Бутусов хотел бы реализовать при работе в министерстве.

"Он демонстрирует непонимание границ и содержания функциональных обязанностей должностей, на которые претендует. В порядке общего информирования о потенциальном круге должностных обязанностей сотрудника Министерства обороны ему будет проведен краткий ликбез и подробно ознакомлен с разграничением обязанностей между Министерством обороны и Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины", - заявили в Минобороны.

Ответ Министерства обороны был опубликован через 2 часа после того, как Бутусов заявил, что с ним никто не связался по вопросу трудоустройства.

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Напомним, во вторник, 8 декабря, Министерство обороны предложило Юрию Бутусову занять одну из министерских позиций в направлениях вооружения или логистики. Бутусов согласился на предложение и опубликовал свою программу, первым пунктом в которой значится расследование провала спецопераций Минобороны, в том числе операции по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера".

В среду, 9 декабря, Бутусов заявил, что за сутки не получил от Министерства обороны никакой информации о предоставлении должности и попросил Раду заслушать его и министра обороны Андрея Тарана о ситуации в армии.



