До 8 января праздничные мероприятия в кафе и ресторанах запрещены, посетителей будут пускать до 22:00, - Ляшко

До 8 января будет действовать запрет на праздничные мероприятия, банкеты, мастер-классы в заведениях общественного питания.

Об этом на брифинге по итогам заседания Кабинета Министров сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Решением правительства карантин продлен до 28 февраля. В частности до 8 января будут действовать те оранжевые ограничения, которые действовали в адаптивном карантине, с некоторыми обновлениями", - сказал Ляшко.

По его словам, обновления будут касаться работы церквей и других религиозных учреждений, учреждений культуры, в том числе театров, кинотеатров, музеев, где будет разрешено заполнения или 50% посадочных мест, или присутствие из расчета 1 человек на 10 квадратных метров.

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Также до 8 января будет действовать запрет на праздничные мероприятия, банкеты, мастер-классы в заведениях общественного питания.

Для предприятий общественного питания продлена работа до 23 часов, при условии, что заказ и расчеты за пищевые продукты, а также расчеты за потребленную пищу должны быть осуществлены до 22 часов.

"Фактически это означает запрет на вход после 22 часов, но последний посетитель должен покинуть заведение после 23 часов", - сказал Ляшко.

Кроме этого, по словам Ляшко, будут запрещены массовые мероприятия - праздники, концерты в школах и садах. Праздничные мероприятия в учебных заведениях и детсадах будут разрешены только с участием детей одного класса или группы без родителей.

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С 8 января с полуночи до полуночи 25 января вступают в действие более жесткие карантинные ограничения. В частности, запрет приема посетителей барами, ресторанами, кафе и тому подобное.

По словам Ляшко, запрет не будет касаться деятельности по оказанию услуг общественного питания на вынос или доставки адресных заказов. Также эти ограничения не будут касаться деятельности заведений общественного питания в аэропортах.

Будет запрещено посещение ТРЦ, кроме предприятий торговли продуктами питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, ветеринарными препаратами, кормами и средствами связи.

Торговля другими группами товаров может происходить исключительно с осуществлением адресной доставки заказов.

После 25 января возобновляется действие карантинных мероприятий оранжевого уровня.

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Напомним, 9 декабря Кабмин продлил карантин и режим ЧС до конца зимы.

Кроме того, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что локдаун в Украине введут 8 января и он будет действовать по 24 января (включительно) 2021 года.