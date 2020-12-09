Несмотря на усиление карантина в январе, КПВВ на Донбассе будут работать в штатном режиме, - Минреинтеграции
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Сегодня на заседании Кабинет Министров принял решение об усилении карантина с 8 по 24 января для того, чтобы не допустить развертывания новой волны заболеваемости COVID-19. При этом, по инициативе Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины была сохранена штатная работа всех КПВВ. Члены Кабмина поддержали данное предложение.
"Мы осуждаем блокировки работы КПВВ со стороны РФ как на админмежах с Крымом, так и в Донецкой и Луганской. Мы понимаем, что люди и так находятся в заложниках оккупационных режимов. При этом, чтобы попасть на подконтрольную территорию люди проходят все круги ада, ведь оккупационные режимы почти не пропускают людей, а если и пропускают, то требуют кипы каких-то бумажек. Ситуация очень сложная, но мы со своей стороны должны просто сделать все от нас зависящее, чтобы максимально обеспечить соблюдение прав людей на получение достойной медицинской и социальной помощи на подконтрольной территории, права быть с семьей и другие. И я искренне благодарен членам Правительства за поддержку ", - министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников.