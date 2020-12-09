Несмотря на усиление карантина в январе, КПВВ на Донбассе будут работать в штатном режиме, - Минреинтеграции

Несмотря на усиленные карантинные меры в январе 2021 года, все контрольно-пропускные пункты въезда-выезда на Донбассе продолжат работать в штатном режиме.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Сегодня на заседании Кабинет Министров принял решение об усилении карантина с 8 по 24 января для того, чтобы не допустить развертывания новой волны заболеваемости COVID-19. При этом, по инициативе Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины была сохранена штатная работа всех КПВВ. Члены Кабмина поддержали данное предложение.

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"Мы осуждаем блокировки работы КПВВ со стороны РФ как на админмежах с Крымом, так и в Донецкой и Луганской. Мы понимаем, что люди и так находятся в заложниках оккупационных режимов. При этом, чтобы попасть на подконтрольную территорию люди проходят все круги ада, ведь оккупационные режимы почти не пропускают людей, а если и пропускают, то требуют кипы каких-то бумажек. Ситуация очень сложная, но мы со своей стороны должны просто сделать все от нас зависящее, чтобы максимально обеспечить соблюдение прав людей на получение достойной медицинской и социальной помощи на подконтрольной территории, права быть с семьей и другие. И я искренне благодарен членам Правительства за поддержку ", - министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников.