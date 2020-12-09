Защита Януковича требовала отвода прокуроров, суд отказал

Печерский районный суд отказал адвокатам беглого экс-президента Виктора Януковича в отводе адвокатов Алексея Донского и Дениса Иванова.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Заявляя отвод Донскому и Иванову, адвокат Януковича Алексей Горошинский отметил, что защита сомневается в их беспристрастности.

Иванов, со своей стороны, просил оставить это ходатайство без рассмотрения.

Суд после выхода из совещательной комнаты отказал в удовлетворении ходатайства об отводе двух прокуроров.

"Судья постановил: в удовлетворении заявления Горошинского отказать", - сообщил судья Вячеслав Пидпалый.

Также на Цензор.НЕТ: Янукович не имеет права присутствовать на суде по избранию ему меры пресечения за события на Майдане, это просто пиар, - прокурор Донской