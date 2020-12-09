Украина готова к новому этапу разведения войск, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский в годовщину саммита "нормандской четверки" в Париже отмечает, что Украина показала всему миру, что заинтересована в установлении мира.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Путь к миру всегда тернист. Но это путь, которым должны пройти обе стороны. Активность Украины в процессе переговоров показала всему миру и, главное, жителям на Донбассе, что именно мы заинтересованы в мире, а Россия блокирует выполнение договоренностей", - заявил Зеленский.

Также он отметил, что Украина готова к новому этапу разведения войск, разминированию новых участков и к очередному раунду взаимного освобождения удерживаемых лиц.

Президент подчеркнул, что несмотря на сложности впервые за годы войны удалось установить реальный режим прекращения огня, который в целом длится с 27 июля 2020 года. Благодаря этому удалось сохранить десятки жизней украинских военных и гражданских.

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Кроме того, украинская власть упростила поступление в вузы для абитуриентов с временно оккупированных территорий и построила на линии разграничения новые современные контрольные пункты въезда/выезда с центрами предоставления административных услуг. По словам главы государства, этим Украина демонстрирует мирным жителям Донбасса с обеих сторон линии разграничения, что достичь мира реально.

"Украина способна выиграть битву за эмоции жителей временно оккупированной территории. Мы делаем вполне конкретные вещи, которые наглядно демонстрируют всем жителям Донецка и Луганска, которые пересекают линию разграничения, что Украина - это значительно лучше, чем непризнанные, нефункциональные, самопровозглашенные структуры", - заявил Зеленский.

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