Учительница не дала московской школьнице закончить доклад о Голодоморе: "Это все происки Запада"

Старшеклассница подготовила основанный на документах доклад о Голодоморе, но учительница истории не дала ей сказать и нескольких предложений, заявив, что это все специально выдумывают враги России.

Эта история приключилась с племянницей известного российского либерального журналиста Антона Долина. О ней рассказал в Фейсбуке отец школьницы Олег Долин, информирует Цензор.НЕТ.

"Моя старшая дочь подготовила доклад (они сейчас в школе по истории проходят 30-е гг.ХХ в.) про голод в Украине - "Голодомор". Благо в Украине открыты архивы КГБ, и многое уже выложено в открытый доступ в сеть. Нарыла в интернете кучу документов про закрытие целых областей, где люди были обречены на голодную смерть, про экспорт из этих областей зерна... и про признание Голодомора европейскими странами... Одним словом, ребёнок увлекся темой, очень серьезно подготовился и, по-настоящему, в неё погрузился", - написал Долин.

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Доклад должен был состояться на уроке истории, но стоило девочке его начать, как учительница прервала выступление.

"Учительница остановила её, не дав сказать и нескольких предложений. Дело в zoom происходит. И стала объяснять, что все это происки запада. Что это враги России все выдумывают специально. И что всё это ложь..." - добавил Долин.