Новый закон об ответственности за недостоверное декларирование нужно усиливать, - глава представительства ЕС в Украине Маасикас
Об этом заявил глава представительства Европейского союза в Украине Матти Маасикас во время онлайн-конференции "Объединяя усилия против убийц демократии: коррупции, отмывания денег и пропаганды", организованного "Центром противодействия коррупции", передает Цензор.НЕТ.
"Мы понимаем, что это шаг вперед в решении ситуации вокруг решения Конституционного Суда, но его недостаточно для восстановления действительно действующего и сдерживающего систему имущественного декларирования. Поэтому наша позиция заключается в том, что этот закон нужно совершенствовать и усиливать. ЕС это четко отмечает, и поддержка со стороны ЕС по борьбе с коррупцией в Украине является твердой", - сказал Маасикас.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
4 декабря Рада вернула уголовную ответственность за ложь в декларациях.