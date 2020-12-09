В 2021 году инструкторы из Великобритании, США, Канады, Швеции и Дании примут участие в подготовке подразделений ВМС Украины

В Одессе представители Командования ВМС ВС Украины обсудили с представителями штаба британской тренировочной миссии "Орбитал" совместные мероприятия по подготовке личного состава и подразделений национального военного флота в 2021 с привлечением иностранных инструкторов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

Ожидается, что в следующем году к проведению курсов подготовки личного состава и подразделений ВМС ВС Украины приобщатся такие государства-партнеры Украины, как Великобритания, США, Канада, Швеция и Дания.

Сейчас для украинского флота приоритетом является подготовка корабельно-катерного состава, подразделений морской пехоты и оперативная подготовка штабных офицеров. При этом планируется, что значительное внимание будет уделяться подготовке инструкторов ВМС Украины по разным направлениям. Главная идея проведения курсов подготовки с привлечением иностранных инструкторов заключается в повышении боевых и оперативных возможностей национального флота.

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В 2021 году для личного состава флотилии и Морского командования ВМС Украины планируется провести курсы по подготовке вахтенных офицеров, вопросам освещения надводной обстановки, логистического и оперативного планирования, а также ожидается менторская помощь по вопросам борьбы за живучесть корабля.

Для морской пехоты запланированы курсы по подготовке снайперов, контрснайперской борьбе, амфибийных операциям и практическим действиям в урбанизированной местности и в условиях плохой видимости. Кроме того, ожидается, что будут курсы подготовки для морской авиации и инструкторов водолазные школы.

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