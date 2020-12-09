Минветеранов создаст Книгу памяти добровольцев, погибших в АТО/ООС

Министерство по делам ветеранов приняло решение о создании Книги памяти добровольцев - защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

В Книгу памяти будут внесены данные о добровольцах, которые погибли в результате непосредственного соприкосновения с противником или умерших вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, связанного с выполнением боевых задач в районах и в период проведения АТО/ООС.

Экспертная группа мемориальной работы Минветеранов начала сбор ходатайств и заявлений о внесении сведений о погибших добровольцах в Книгу памяти, которые будет рассматривать соответствующая Комиссия.

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