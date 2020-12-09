В ТКГ Россия цинично поставила открытие КПВВ и обмен пленными в зависимость от политических вопросов, - "слуга народа" Костин

Российская Федерация не заинтересована в продвижении переговорного процесса по установлению мира на Донбассе.

Об этом заявил представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы, народный депутат фракции "Слуга народа" Андрей Костин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Видимо, сохранение этого состояния на сейчас, на сегодня, является их позицией. Если бы они хотели, то ситуация могла продвигаться значительно быстрее", - считает Костин.

Украинский представитель в ТКГ добавил, что Россия ведет себя в переговорах очень цинично, прибегая к элементам шантажа. В качестве примера он привел ситуацию, когда с обеих сторон линии разграничения в Донбассе было все подготовлено для открытия двух новых КПВВ, согласно решению лидеров "Нормандской четверки" на саммите в Париже, но в гуманитарной рабочей группе ТКГ представители РФ создали препятствия открытию, поставив это вопрос в зависимость от политических договоренностей. Такая же ситуация сложилась и с взаимным освобождением удерживаемых лиц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Формула Штайнмайера будет включена в закон про особый порядок местного самоуправления в ОРДЛО, - Костин. ВИДЕО

Костин отметил, что Нормандский переговорный формат является самым эффективным в принятии принципиальных решений. В частности, достижение договоренностей о прекращении огня является результатом совместных усилий Трехсторонней контактной группы и Нормандского формата.