Украина просит Google включить крымскотатарский язык в переводчик, - Минреинтеграции

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины обратилось к корпорации Google LLC с просьбой включить крымскотатарский язык в сервис Google Translate.

В письме, которое ведомство направило в американскую корпорацию, говорится, что крымскотатарский - язык одного из коренных народов Украины, он является неотъемлемым элементом ее идентичности и этнокультурной целостности, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Убеждены, что интеграция крымскотатарского языка в сервис Google Translate будет способствовать увеличению количества носителей крымскотатарского языка, обеспечит благоприятные условия для расширения сфер применения языка, в частности, путем его популяризации за пределами этнической группы, стимулирует изучение крымскотатарского языка представителями других этносов, в конечном итоге станет большим вкладом в культурное наследие коренного крымскотатарского народа и Украины в целом", - считает глава ведомства, вице-премьер Украины Алексей Резников.

Отмечается, что сейчас в Украине на крымскотатарском языке говорят более 300 тысяч граждан, а во всем мире - около 6 млн, учитывая крымскотатарские диаспоры в Турции, Узбекистане, Румынии и Болгарии, а также в небольших общинах США и Канады. Вместе с тем, согласно классификации ЮНЕСКО, крымскотатарский язык принадлежит к языкам, которые находятся под серьезной угрозой.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Google представил самые популярные запросы украинцев в 2020 году: Коронавирус, Навальный, Выборы в США. СПИСОК

Заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Снавер Сейтхалилев сообщил, в свою очередь, что сейчас разрабатывается новый сайт Минреинтеграции, где вся официальная информация ведомства будет также дублироваться еще и на крымскотатарском.

"Крымскотатарский язык должен быть максимально доступным для ежедневного использования, обучения, исследований, обогащения литературы. Мы понимаем, что для включения в сервис Google нужно наработать максимальный массив текстов на крымскотатарском. Поэтому крымскотатарская община готова подключиться к наработке. Это важно для крымчан, для которых крымскотатарский является родным", - сказал Снавер Сейтхалилев.

Министерство заверило Google, что Украина готова присоединиться и содействовать переводу слов или фраз крымскотатарского языка через возможности сервиса Google Translate Community.

Также читайте: Россия проводит особую репрессивную политику против крымских татар, - посол США в ОБСЕ Гилмор