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Лига чемпионов: "Шахтер" на выезде сыграл вничью с миланским "Интером" и продолжит выступление в Лиге Европы

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Лига чемпионов: "Шахтер" на выезде сыграл вничью с миланским "Интером" и продолжит выступление в Лиге Европы
В 6 туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтером" на выезде сыграл вничью 0:0 с итальянским "Интером".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В другом матче группы В мадридский "Реал" со счетом 2:0 обыграл "Боруссию" из Менхенгладбаха.

Таким образом, "Реал" набрал 10 очков и занял первое место в группе, "Шахтер" набрал 8 очков и занял третье место в группе, уступив "Боруссии" М по личным встречам. "Интер" с 5 очками стал последним.

Также читайте: В матче Лиги чемпионов "Шахтер" во второй раз победил мадридский "Реал"

Топ комментарии

  • Игорь Монахов c4e9a61d
    Порадовали Кроты - выйти с такой группы в ЛЕ - это подвиг !!! Молодцы !!!
  • morbius2014
    Сьогодні був футбол, а не вчорашнє пісне гівно.
  • Nikolai Chizhevsky
    динамо-ференцвареш и шахта-интер почувствуй разницу с какими соперниками играло динамо
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