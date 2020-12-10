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Генерал Назаров не признал вину за катастрофу "Ил-76" с десантниками

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Генерал Назаров не признал вину за катастрофу "Ил-76" с десантниками
Генерал-майор Виктор Назаров не признает своей вины в служебной халатности, приведшей к уничтожению самолета "Ил-76" и гибели украинских военных 2014 года.

Об этом он заявил в своем последнем слове на судебном заседании в Днепровском апелляционном суде, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

По словам Назарова, приговор суда первой инстанции должен быть отменен, ведь предотвращение атаки террористов, сбивших самолет - это компетенция СБУ, а не Минобороны.

"Эти вопросы непосредственно относятся к задачам СБУ в соответствии со статьей 2 Закона Украины "О Службе безопасности Украины". В этом контексте вывод суда о непрекращении мной террористического акта является просто незаконным", - сказал Назаров.

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Он утверждает, что в материалах производства есть свидетельские показания со стороны обвинения, которые противоречат тому, что они говорили на допросах, и это тоже может быть основанием для отмены приговора.

После последнего слова подсудимого судьи ушли в совещательную комнату. Оглашение решения суда запланировано на 11 декабря.

Напомним, генерала Виктора Назарова признали виновным в гибели украинских военных в сбитом террористами самолете Ил-76 и приговорили к 7 годам лишения свободы. При этом суд не лишил его воинского звания. Моральный ущерб по решению суда должно компенсировать Министерство обороны.

Вслед за этим генерал Назаров подал иск против судьи Самоткан, которая вынесла ему приговор, однако Высший совет правосудия отказался рассматривать жалобы Назарова против судьи Самоткан.

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14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли. Согласно заключению комиссионной комплексной военно-тактической криминалистической экспертизы, принять меры по преодолению противовоздушной обороны террористов и обеспечить безопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск 14 июня 2014 года обязан был непосредственно начальник штаба АТО, то есть Назаров. Военная прокуратура обвиняла генерала, который на момент трагедии возглавлял штаб АТО, в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет.

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Топ комментарии

  • Apollo ee48865f
    Не доставь подкрепления в луганский аеропорт, мы могли бы потерять его ещё до деблокады. Ведь этот самолет был не один, их было три, один из которых сел и доставил десантников. Кстати и в ДАП до начала горячих боев тоже садились ИЛы и не один раз. По поводу мер, которые можно было принять, это как минимум занятие периметра в несколько километров вокруг полосы, чтобы обезопасить работу полосы, что теми силами, которые были в окруженном аеропорту было невозможно. Да, на войне случаются ошибки и потери, риск не всегда проходит успешно. Но главное тут другое: Все это дело существует только по одной причине, прозошел общественный резонанс и нужно кого то обвинить, вот только это не россия, которая поставила средства пво боевикам и не сами боевики, а украинский военный. В этом нет здоровой логики. Сам факт наказание за риск во время войны - отвратительнен и опасен. А потом вы удивляетесь почему командиры не хотят брать ответсвенность ни за что, потому что если вдург что-то пойдет не так, снова будут искать виновного.
  • Sergii Ustim
    Не стану обсуждать действия Назарова, не имею такого права, пусть суд разбирается. Но возникает вопрос, а Россия каким то боком рассматривается в процессе? Кто послал туда этих вагнеровцев, кто их вооружил, кто эти люди, почему они оказались в Украине и убили наших солдат? Нет никому никакого дела, та сторона. Люди, вы хоть понимаете до какого абсурда мы дожили, как нужно себя презирать, самоунизиться во всем. Общество вырожденец, плебеев, клоуны правят бал. Воры грабят, армия получает премии за мир с врагом, КСУ нарушает конституцию, гос органы вредят государству, бред, полный бред...
  • Sergii Ustim
    Изучите материал по Иловайску, все есть в открытых источниках. Погибло 360 чел, и действительно, их расстреляли из засады расейские вояки, которые и гарантировали перед этим свободный выход.
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