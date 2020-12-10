Против Хантера Байдена открыли дело

Против сына победителя выборов президента США Джо Байдена Хантера открыли дело об уклонении от налогов.

Расследование ведет прокуратура штата Делавэр, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Я отношусь к этому очень серьезно, но я уверен, что профессиональный и объективный просмотр этих вопросов продемонстрирует, что я вел свои дела законно и должным образом", - подчеркнул Хантер Байден в заявлении.

Он также добавил, что о начале расследования сообщили его адвокату.

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Переходная администрация Байдена-Харрис также обнародовала заявление по этому поводу: "Избранный президент Байден глубоко гордится своим сыном, который преодолел тяжелые вызовы, включая жестокие атаки на него лично в течение последних месяцев, чтобы стать сильнее".

Напомним, в период президентской кампании в США штаб Дональда Трампа неоднократно обвинял Хантера Байдена в нарушении законов при ведении бизнеса в Украине и в Китае. Каких-либо доказательств штаб Трампа при этом не представлял.

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