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В мире полным ходом распространяется "вакцинный национализм", - генсек ООН Гуттериш

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В мире полным ходом распространяется "вакцинный национализм", - генсек ООН Гуттериш
Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш предупредил, что в мире полным ходом развивается "вакцинный национализм". В результате бедные люди по всему миру наблюдают за подготовкой к вакцинации против коронавируса в богатых странах и задаются вопросом, будут ли они вакцинированы и когда.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает AP.

Генсек ООН повторил свой призыв рассматривать вакцины как "глобальное общественное благо", доступное каждому, повсюду на планете, особенно в Африке.

Он также обратился с просьбой о выделении 4,2 миллиарда долларов в течение следующих двух месяцев для программы Всемирной организации здравоохранения COVAX - проекта по закупке и доставке вакцин против коронавируса для беднейших слоев населения мира.

Финансирование COVAX Гутерреш считает единственным способом гарантировать, что вакцины будут доступны в Африке и других развивающихся регионах.

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По словам генсека ООН, в 54 странах Африки зарегистрировано более 2,2 миллиона случаев заражения коронавирусом и более 53 тысячи случаев смерти от COVID-19.

Ранее сообщалось, что программа COVAX уже охватывает 99% населения планеты.

Топ комментарии

  • Super Gut
    Богатые страны беспокоятся о своих налогоплательщиках, поэтому их правительствам выгодно как можно больше спасти народа через вакцинацию. А зеленский и его шапито рассматривают налогоплательщиков в Украине, как лохов, с которых нужно как можно больше содрать денег при этом сделать для них как можно ужастней условия.
  • Propan
    Так как Вы с успешной и богатой Канады, то теперь вы "вакцинный националист". Жартую) не згоден з паном Гутеришем. Може, Канада й допоможе Україні, але після того як вакцинує більшість своїх громадян і це не націоналізм звичайно, а здоровий глузд.
  • WiM
    В мире полным ходом распространяется "вакцинный национализм", - генсек ООН Гуттереш - Цензор.НЕТ 2776
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