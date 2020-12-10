В мире полным ходом распространяется "вакцинный национализм", - генсек ООН Гуттериш
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает AP.
Генсек ООН повторил свой призыв рассматривать вакцины как "глобальное общественное благо", доступное каждому, повсюду на планете, особенно в Африке.
Он также обратился с просьбой о выделении 4,2 миллиарда долларов в течение следующих двух месяцев для программы Всемирной организации здравоохранения COVAX - проекта по закупке и доставке вакцин против коронавируса для беднейших слоев населения мира.
Финансирование COVAX Гутерреш считает единственным способом гарантировать, что вакцины будут доступны в Африке и других развивающихся регионах.
По словам генсека ООН, в 54 странах Африки зарегистрировано более 2,2 миллиона случаев заражения коронавирусом и более 53 тысячи случаев смерти от COVID-19.
Ранее сообщалось, что программа COVAX уже охватывает 99% населения планеты.