Новости • Коронавирус и карантин

Карантин выходного дня - это фактически украинский продукт, - Шмыгаль

3 37544
Карантин выходного дня - это фактически украинский продукт, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин выходного дня – это украинская разработка, которой начинают пользоваться европейские страны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в интервью УП.

"Карантин выходного дня? Мы разработали сами. Это фактически был украинский продукт, мы его просчитали, на сегодняшний день им начинают пользоваться европейские страны", - сказал он.

По его словам, цель ограничений на выходных заключалась в стабилизации уровня заболеваемости коронавирусом.

"Чтобы мы могли протянуть до конца декабря-начала января, когда можно без ущерба для экономики ввести более жесткие карантинные ограничения", – объяснил премьер.

В пример стран, которые также начали использовать такой карантин, он назвал Латвию.

"Сейчас вот Латвия, кажется, с этой недели вслед за нами ввела карантин выходного дня. То есть они посмотрели, как делаем мы, а мы созваниваемся с премьерами, делимся, и решили сделать так и у себя", – сказал Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Компенсации предпринимателям за ужесточение карантина выплатят до конца года, - Шмыгаль

Напомним, карантин выходного дня действовал в Украине три недели.

9 декабря Кабинет министров продлил общий карантин в Украине до 28 февраля 2021, с 8 по 25 января будет действовать жесткий локдаун, чтобы сдержать распространение коронавируса и сезонных гриппа и ОРВИ.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Андрей Сафhjyjd
    Зелена влада не може без брехні: щоб Степанов втримався у кріслі, щоб Зеленський запостив новий відосик про перемогу над ковідом, вони просто почали менше тестувати. Сімейним лікарям (в мене сестра медпрацівник) наказали не направляти на тестування легкі та середні випадки. При тестуванні затягують результати, посилаються на неможливість проведення у зв'язку з відсутністю лаб. матеріалів. Тому крива нових випалків полізла вниз. Це злочин, так як люди розслабяться, перестануть носити маски: а що, Зеленський сказав, що "інтелектуальн
  • ручка от чемодана
    Жодна нормальна країна таке не робить, а наші ще й хизуються!
    Дебіли.
  • Senator S 01a656ec
    Травмированных психологически уже миллионы,а дохлых от инфаркта еще больше...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости