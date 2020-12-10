Карантин выходного дня - это фактически украинский продукт, - Шмыгаль
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в интервью УП.
"Карантин выходного дня? Мы разработали сами. Это фактически был украинский продукт, мы его просчитали, на сегодняшний день им начинают пользоваться европейские страны", - сказал он.
По его словам, цель ограничений на выходных заключалась в стабилизации уровня заболеваемости коронавирусом.
"Чтобы мы могли протянуть до конца декабря-начала января, когда можно без ущерба для экономики ввести более жесткие карантинные ограничения", – объяснил премьер.
В пример стран, которые также начали использовать такой карантин, он назвал Латвию.
"Сейчас вот Латвия, кажется, с этой недели вслед за нами ввела карантин выходного дня. То есть они посмотрели, как делаем мы, а мы созваниваемся с премьерами, делимся, и решили сделать так и у себя", – сказал Шмыгаль.
Напомним, карантин выходного дня действовал в Украине три недели.
9 декабря Кабинет министров продлил общий карантин в Украине до 28 февраля 2021, с 8 по 25 января будет действовать жесткий локдаун, чтобы сдержать распространение коронавируса и сезонных гриппа и ОРВИ.