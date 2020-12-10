Украинские воины несколькими выстрелами сбили беспилотник врага на Донбассе. За сутки - 9 нарушений режима "тишины", потерь нет, - штаб ОС

В течение прошедших суток, 9 декабря, в районах ответственности украинских сил зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, по данным штаба, по украинским позициям неподалеку от Талаковки российско-оккупационные войска трижды открывали провокационный огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Водяное противник также провоцировал украинских защитников из стрелкового оружия, а вблизи Авдеевки, кроме этого, еще и из автоматического станкового гранатомета.

"Для корректировки огня из АГС со стороны населенного пункта Минеральное враг применил БПЛА типа "квадрокоптер". Украинским воинам понадобилось всего несколько выстрелов из стрелкового оружия, чтобы после пересечения линии разграничения сбить БПЛА противника", - сказано в сообщении.

Отмечается, что боевых потерь и ранений среди украинских защитников вследствие вражеских выстрелов нет.

Также сообщается, что украинскими защитниками выявлен факт инженерного оборудования позиций противником в сторону украинских подразделений в районе населенного пункта Водяное и Луганское. Возле последнего противник осуществил для этого три подрыва с использованием зарядов разминирования.

"О дерзких и коварных действиях российско-оккупационных войск немедленно было сообщено представителям ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - сообщили в штабе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воины в зоне ООС получили премию в 510 млн грн за соблюдение перемирия на Донбассе, - Минобороны

С начала текущих суток, 10 декабря, на участках ответственности украинских подразделений противник один раз нарушил достигнутые договоренности.

Так, враг произвел несколько выстрелов из стрелкового оружия неподалеку от Марьинки. Вражеские выстрелы были неприцельными, поэтому украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

"Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил, продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы адекватно реагировать на возможные угрозы в любых направлениях вдоль линии разграничения", - добавили в пресс-центре ОС.