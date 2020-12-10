Шмыгаль заявил, что нет смысла тратить деньги на строительство мобильных госпиталей: У нас достаточно коек для больных COVID-19

Премьер Денис Шмыгаль считает, что в украинских медицинских учреждениях достаточно коек, которые можно заполнять больными коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в интервью УП.

"У нас, скажем, 62 тысячи коек под COVID. В Польше сегодня, я боюсь соврать, по-моему, 30 тысяч. При сопоставимых размерах наших стран. Наша граница – это 55% от всех кроватей, это 91 тысяча. У нас достаточно коек в медицинских учреждениях, которые можно заполнять, не строя мобильные госпитали.

Реально, тратить деньги на строительство мобильных госпиталей, которые затем свернуть и выбросить, нет смысла. У нас стоят пустые медицинские учреждения с койками, где можно размещать людей", - сказал он.

Шмыгаль также заявил, что в других странах, в отличие от Украины, не хватает коек. Не забыл он упомянуть и о медреформе, которая по его мнению, предусматривала закрытие большого количества больниц.

"Но мы не закрыли ни одной, мы это все сохранили. Мы продолжаем реформу и завершим ее. Но надо сказать, что количество койко-мест в Украине, если брать наших соседей Польшу или даже Германию, очень большое", – сказал глава Кабмина.

Премьер-министр отметил, что власть понимает, что может не успеть обеспечить кислородом стандартные медицинские учреждения.

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"Но абсолютно вся местная власть сказала, что достаточно коек, нам не надо ничего строить нового, мы справимся с теми заведениями медицинскими, которые есть.

Их надо загрузить. Поэтому строить на стадионе медицинский комплекс и затем из какой-то больницы забирать врачей туда, а больница будет стоять пустой – это точно не эффективно", – сказал Шмыгаль.

Кроме того, глава правительства рассказал о наличии мобильного госпиталя ГСЧС с соответствующим оборудованием, который сможет оперативно перемещаться. В будущем планируется докупить еще несколько таких мобильных госпиталей.